Las buenas noticias han llegado para los inmigrantes que ya estaban inscritos en este programa para beneficiarlos, ya que la corte ha decidido que no se acepten nuevas solicitudes por el momento. Cabe recordar que el año anterior el programa recibió una demanda liderada por el estado de Texas.

¿Cuándo se fundó este programa?

Este programa de Daca fue creado en el año del 2012 por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el fin de beneficiar a cientos de inmigrantes. Sin embargo, esta idea no fue del agrado de Donald Trump, quien intentó quitar del país esta ayuda a personas que no nacieron en el país, de acuerdo con TV Azteca.

Ante esto, la corte de Apelaciones mencionó que “los demandados no han demostrado que existe una probabilidad de que tengan éxito en los méritos”; asimismo, reconoció que “DACA ha tenido una profunda importancia para los destinatarios y muchos otros en los diez años transcurridos desde su entrada en vigor”, según Univisión. Archivado como: Corte Estados Unidos DACA