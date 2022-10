De acuerdo con la cuenta de Twitter Death Row Watcher, Ramírez fue pronunciado muerto en punto de las 6:41 de la tarde del miércoles cinco de octubre, hora local de Hunstville, Texas. Cuando la dosis letal de pentobarbital hizo efecto, respiró hondo varias veces y luego comenzó a roncar. En un minuto, todo movimiento se detuvo, según reportó The Associated Press. Minutos después de su fallecimiento, se dieron a conocer los detalles sobre sus últimas palabras y su última comida. Archivado como: John Henry Ramírez ejecutado.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de John Henry Ramírez?

Minutos después de que fue declarado muerto se dieron a conocer más detalles de sus últimos minutos, como su última comida y sus últimas palabras, según la cuenta de Twitter Death Row Watcher.

Antes de que comenzara el proceso de inyección letal, Ramírez dijo: “Solo quiero decirle a la familia de Pablo Castro que agradezco todo lo que hicieron para tratar de comunicarse conmigo a través del programa de Defensa de las Víctimas. Traté de responder, pero no hubo, no hay nada que yo pudiera haber dicho o hecho que los hubiera ayudado. Siento arrepentimiento y remordimiento, este es un acto tan atroz. Espero que esto les sirva de consuelo, si les ayuda, entonces me alegro. Espero que de alguna forma o manera esto les ayuda a encontrar el cierre. A mi esposa, mis amigos, mi hijo, el saltamontes Dana y mis amigos, los amo a todos. Solo sepan que peleé una buena pelea y estoy listo para irme. Estoy listo Warden”. Archivado como: John Henry Ramírez ejecutado.