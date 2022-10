Samuel Noe Ramírez de León mintió al principio, pero luego dijo la verdad

Como no pudo presentar ningún documento de identificación, le escribió sus datos personales en un papel al uniformado, pero le dio una fecha de nacimiento falsa, en la que figuraba tener 20 años, algo de lo cual se arrepintió unos minutos después. Y es que ella sabía que como adulta, era mayor riesgo de que la metieran presa por ir a la cárcel.

Cuando el agente regresó de su patrulla con las dos respectivas multas en su mano, Ana le dijo “oficial disculpe, pero yo tengo 15 años en realidad”. Reyes le pidió entonces que se saliera de su vehículo. “¿Por qué me mentiste? no me gusta que me miren la cara de bobo”, le reprochó el representante de la ley y el orden. Archivado como: Crónica hispano novio niña.