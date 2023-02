Le dejan corona de Flores a Grupo Arriesgado: Al final, el evento fue cancelado

El evento, el cual se llevó a cabo en una plaza de la ciudad de Tijuana, se tuvo que cancelar debido a las detonaciones y advertencias que recibieron los artistas para no seguir llevando a cabo el evento. Luego de algunas horas, el vocalista de la banda mexicana lanzó un comunicado en donde arremetió fuerte contra sus ‘amigos’ de quienes menciona, lo dejaron solo.

"Pues aquí andamos en Tijuana en el estadio Chevron para que sepan, estoy aquí solo, amigos que son amigos, valen v$#%. No porque no vengan, no porque digan que yo soy muy valiente, si no porque si son amigos y lo dejan solo a uno para mi valen ver… la neta", comenzó diciendo el vocalista.