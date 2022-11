Corea del Norte misiles: Observan los proyectiles en el cielo

Fue la tarde-noche de esta martes cuando el ejército de Corea del Sur dijo que varios tipos de misiles volaron hacia las costas este y oeste de la Península Coreana, pero no dio más detalles. Sin embargo, se acusa a los originarios del Norte de haber lanzado esos proyectiles, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Anteriormente, el ejército de Corea del Sur dijo que detectó los tres misiles balísticos de corto alcance de Corea del Norte disparados desde la costa este de la península. Uno de los misiles aterrizó cerca de la frontera marítima de los rivales, lo que llevó a Corea del Sur a emitir una alerta de ataque aéreo en una de sus islas. Archivado como: Corea del Norte misiles