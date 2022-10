Un misil balístico surcoreano estalló al estrellarse en tierra el miércoles debido a una falla durante maniobras de fuego real con EEUU

Las maniobras ocurrieron en represalia por el lanzamientos el día anterior de un cohete de Corea del Norte sobre Japón

Durante las maniobras, las fuerzas estadounidenses lanzaron cuatro proyectiles y Corea del Sur disparó otro

Un misil balístico surcoreano estalló al estrellarse en tierra el miércoles debido a una falla durante maniobras de fuego real con Estados Unidos efectuadas en represalia por el lanzamiento el día anterior de un cohete norcoreano que sobrevoló Japón y tiene la capacidad para alcanzar el territorio estadounidense de Guam.

La explosión y posterior incendio del misil causó pánico y confusión entre los habitantes de la ciudad costera de Gangneung, que ya de por sí se encuentran intranquilos ante los crecientes ensayos provocadores de armas de Corea del Norte.

Corea del Sur y EEUU lanzan misil en represalia

La preocupación de los residentes de que pudiera tratarse de un ataque norcoreano se agudizó debido a que los funcionarios militares y civiles no dieron durante horas explicación alguna sobre la explosión, reseñó la agencia The Associated Press.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Norte dijo que no se informó de heridos por la explosión causada por un misil de corto alcance Hyumoo-2 al interior de una base de la fuerza aérea en las afueras de la ciudad. Señaló que el incidente no afectó ninguna instalación civil.