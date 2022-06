Según las palabras de Maxwell, debía ser el financiero quien estuviera respondiendo ante las víctimas, no ella y dijo: “Lamento el dolor que han experimentado”, señalando a las víctimas y precisando que desea que esta etapa que vivirá en la cárcel la ayude a cerrar el calvario que está viviendo en estos momentos.

Aunque se solicitaba entre 30 y 55 años de cárcel para la mujer, la juez del caso Alison Nathan dictaminó la sentencia que según la defensa de las víctimas, no era la más adecuada y que incluso estaba muy por debajo del rango que presentaba el Gobierno, pues terminaron siendo tan sólo 20 años de prisión.

¿No está arrepentida?

Acorde a lo publicado por Agencia EFE, la juez hizo notar antes de leer la sentencia, Maxwell ni pidió perdón por sus actos ni mostró arrepentimiento cuando se dirigió a la togada y a las víctimas, varias de ellas presentes en la sala y que también recordaron de viva voz los traumas psicológicos que todavía arrastran 20 años después de haber sido víctimas de Epstein y Maxwell.

“He estado lidiando con el miedo y la ansiedad continuos de que Epstein y Maxwell me harían daño (…). Frecuentemente me sorprenden los recuerdos y me despierto con sudor frío de las pesadillas. Siempre estoy vigilante, sufro cambios de humor dramáticos y evito ciertos lugares, situaciones y personas”, relató Sara Ransome, una de las víctimas que tomó la palabra.