Adamari López ¿consigue una nueva profesión?

Tras despido de Telemundo ¿ya no se dedicará al mundo del espectáculo?

La boricua supo encontrar otra de sus pasiones ¿para sacar dinero?

Han pasado ya dos semanas desde que Adamari López fuera despedida de Telemundo y aunque no hay nada confirmado sobre propuestas que le llegan a la boricua, no se sabe si continuará como actriz, conductora o se dedicará a otra cosa, que tal pareciera así será pues un video reciente ¿confirma que dejará el medio del espectáculo?

Aunque Adamari López se ha mostrado tranquila en sus videos de Instagram y en una reciente entrevista aseguró que no tiene prisa en encontrar otro trabajo pues está disfrutando de esta nueva etapa en la que no está en ninguna televisora para hacer otras cosas más privadas y pasar tiempo con su hija, ¿ya encontró una nueva profesión y ‘le quiere quitar gente a su ex Toni Costa?

Adamari López ¿encontró nueva faceta para ganar dinero?

Mucho se ha criticado a la boricua por su aspecto físico, pues luego de padecer cáncer de mama hace algunos años, ella comenzó a subir de peso y su cuerpo hinchado generó muchos ataques por lo que supo manejarlos y sin afectarle comenzó a ejercitarse, trabajo que le dificultó mucho llegar a su figura de antes.

Adamari López logró bajar de peso y de inmediato la gente comentó que todo se debió a operación, específicamente, el uso de la manga gástrica pero ella jamás admitió dicha situación y precisó que todo se debió al ejercicio con entrenamientos extenuantes, así como por la alimentación, pero ¿es eso precisamente a lo que se dedicará ahora que no está en la televisión?