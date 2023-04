Luis de Alba sufre terrible accidente en su hogar

El actor confesó que recibió severos golpes

“Ya ando medio güey”, declaró Luis de Alba

¡EL ACTOR SUFRE TERRIBLE ACCIDENTE! Luis de Alba, confiesa que vivió momentos de tensión al pasar por un fatal accidente en el interior de su hogar y reveló que fue lo que ocasionó dicho accidente. De acuerdo con las declaraciones que brindó el actor, obtuvo varios golpes en el rostro y por ello, compartió las fotografías de sus heridas en las piernas.

No es la primera vez que pasa un accidente similar el actor, en el pasado había vivido una situación similar. Fue en el 2021, cuando el comediante sufrió una fuerte caída en medio de una entrevista en un programa de Monterrey, México, que dejó como consecuencia una fractura periprotésica, indicó El Financiero.

SE CAE POR SEGUNDA OCASIÓN

El actor Luis de Alba, relató a sus seguidores que sufrió una fuerte caída en su hogar. A través de un video en redes sociales, el actor no dudó en revelar que en la mañana había olvidado prender la luz y por un error, no se dio cuenta con que resbaló al piso. En las imágenes posó con un ojo morado y varios puntos en la herida.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró”, detalló el actor en el video que compartió con sus seguidores y citó El Financiero. Por el momento, Luis de Alba, compartió las imágenes de la lesión que obtuvo tras la reciente caída.