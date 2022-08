Clarissa Molina rompe el silencio tras acusaciones de ‘deber dinero’

La reina de belleza confiesa que sufrió una ‘pesadilla’

Directora de Miss República Dominicana acusa a Molina de ‘lo peor’

Clarissa Molina responde tras acusaciones. La palabra ‘escándalo’, no está en el diccionario de la guapísima modelo y presentadora de televisión, Clarissa Molina. No es conocida por ser precisamente una mujer que esté envuelta en polémicas, si no todo lo contrario, y es por eso que es querida por el público de habla hispana.

Recientemente Clarissa fue acusada por la directora de Miss República Dominicana, Magali Febles, de deberle dinero, afirmando que le debía el 30% de ‘Nuestra Belleza Latina’, además de otros detalles más, que no son del todo agradables sobre la super modelo, pero ahora, la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ decidió romper el silencio y terminar de una vez por todas con los rumores.

Clarissa responde a las acusaciones de Magali Febles

No era de esperarse que la también actriz de 30 años respondiera a la polémica que está viviendo en estos momentos, sin embargo, Clarissa sorprendió al postear un video en su cuenta de Facebook de más de 9 minutos, en donde explica detalladamente lo que sucedió.

Clarissa Molina definió las palabras que utilizó su ex compatriota como ‘falsas calumnias’, además de que confesó que la única víctima de todo lo que vivió fue ella, pues cuando entró al concurso de belleza y representó a su país, ella no se esperaba como iban a ser las cosas…Archivado como: Clarissa Molina responde tras acusaciones