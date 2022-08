Sin dejar pasar mucho tiempo, Juan comentó, después de saludar a sus seguidores que estaban al pendiente de su transmisión en vivo en sus diferentes redes sociales, que le molestaba hacer una publicación de este tipo, y aunque le creyeran o no, no le gustaba mucho ‘el ped…’.

“Lupe empezó a tener problemas con su equipo”

Después de asegurar que la empresa Línea fue la que pagó todo para que la carrera de su hermano despegara, Juan Rivera recordó que Lupillo comenzó a tener problemas con su equipo: “Al publicista le dijo que no servía para nada porque no podía limpiar todas las broncas que hacía Lupe. Yo le dije: ‘carnal, él no es tu niñera, es tu publicista, haz cosas productivas, dedícate a tu música, haz éxitos y no necesitas que nadie te limpie nada'”.

“Para que vean como es la vida: había un representante que se llama Abraham, que Lupe le dijo que era un pende… y que lo corriera. Ahora resulta que Lupe está trabajando con él, tuvo que ir a pedir ‘chichi’ otra vez para que le vendiera unas fechas. Las vueltas que da la vida”, dijo el youtuber, quien mencionó también un problema similar que tuvo con su representante en México.