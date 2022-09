Cuándo los agentes de la policía de Hollywood, Florida ingresaron al plantel educativo en busca del supuesto tirador, no encontraron a nadie que estuviera amenazando la vida de los alumnos. De acuerdo con WSVN , tampoco encontraron a algún herido dentro del lugar.

Cuándo los alumnos estuvieron a salvo, la policía informó sobre que no habían encontrado nada sospechoso y concluyeron que se trató de una alarma falsa. De acuerdo con The Sun , una escuela primaria cercana cerró sus puertas por el pánico que se había causado. ARCHIVO: Cierran escuela alarma disparos

Cierran escuela alarma disparos: Rodearon la preparatoria

Se tuiteó un video de WSVN7 sobre la fuerte presencia policial, que muestra una vista aérea de la escena llena de oficiales armados. Usuarios en redes sociales se hicieron presentes comentado que ellos creen que en realidad si hubo una amenaza: “Algo definitivamente sucedió, estoy en la escuela y los niños comenzaron a correr porque vieron un arma.

“Solo me baso en lo que vi en la televisión, estoy a millas de distancia, así que no hay otra forma de saberlo”, dijo otro usuario. “Orando por todos los estudiantes y el personal de Mcarthur High School.” Hay internautas que creen que las autoridades no quieren aceptar que si hubo una amenaza real.