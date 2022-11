Rinden homenaje a Jenni Rivera en Premios de la Radio 22

Chiquis y Espinoza Paz interpretan tema en honor a la Diva de la Banda

Chiquis no pudo contener las lágrimas y acabó haciendo extraña confesión

Chiquis Rivera presencia Jenni. La hija de Jenni Rivera vivió un emotivo momento sobre el escenario en donde se llevaron a cabo los Premios de la Radio 2022, en donde la artista del regional mexicano, fue la invitada especial de la noche, debido al homenaje que se hizo en honor a la Diva de la Banda.

Cabe resaltar que Chiquis no estuvo sola en el escenario, si no que fue el cantante Espinoza Paz quien la acompañó interpretando el tema ‘No Llega el Olvido’ de Jenni Rivera. Sin embargo, la hija de La Diva no pude contener las lágrimas durante su interpretación ¿Habría sentido la presencia de su madre?

Chiquis Rivera presencia Jenni: Hacen Chiquis y Espinoza Paz emotivo homenaje a ‘La Diva de la Banda’

Este evento se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre y hubo grandes invitados especiales, no solamente del género regional mexicano. El espectacular y emotivo momento fue el que se vivió durante el homenaje que hicieron en honor a la Diva de la Banda Jenni Rivera.

Fue un momento muy especial y lleno de grandes emociones, pues fue Espinoza Paz quien comenzó a cantar el tema 'No Llega el Olvido' con un gran sentimiento, y posteriormente, Chiquis apreció atrás de él siguiendo el tema y causando gran conmoción entre los fans.