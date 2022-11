Se trata de un popular video que alcanza casi el millón de reproducciones, en él se observa a una joven cantando desde su recámara uno de los más populares éxitos del puertorriqueño, la canción ‘Yo no me doy por vencido’, que sacó en 2008.

“Un divorcio no es nada divertido para nadie, y mucha gente ha pasado por eso, no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”, destacó Fonsi para De tú a tú.

Adamari López: “Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”

Por otro lado, la conductora de Hoy día hace nueve años se sinceró al respecto de su separación con el cantante y según Publimetro ofreció unas estremecedoras declaraciones sobre su ex marido: “Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso”, expresó para Al Rojo Vivo.

“Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó la conductora en aquel momento en entrevista.

Información obtenida de: Revista Hola, De tú a tú, Publimetro y Tiktok @gematamarab

