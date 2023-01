Chiquis Rivera presume ser ‘abeja reina’ y le salió peor

La cantante mostró un pedazo de su canción y las críticas ‘se la acabaron’

Le piden que ya no cante Chiquis Rivera con todo y su Latin Grammy sigue abriéndose camino en el mundo de la música para llegar a tener un legado impactante como el de su mamá Jenni, sin embargo, para la gente que la sigue y sus detractores aún le falta mucho por recorrer y este viernes estrenará su canción ‘Abeja Reina’, pero al mostrar un fragmento de la misma, le cayeron críticas al por mayor. Y es que la hija de Jenni Rivera está empeñada en seguir triunfando con su música luego de hacerse acreedora al Latin Grammy hace unos meses y demostrar que sí puede destacar por lo que tiene un buen mensaje para todas las personas que la critican y su nueva canción ‘Abeja Reina’ es una prueba de ello, además de que está obsesionada con Beyoncé quien desde hace años se hace llamar ‘Queen Bee’. Chiquis Rivera aparece como ‘Abeja Reina’ En su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió una fotografía y un video con un traje que simula ser una abeja, por lo que muchos se quedaron impactados de qué tan en serio se toma su papel de ‘Abeja Reina’, en honor a la canción que está a punto de sacar y que espera sea un himno contra todos los que la critican. Muy emocionada, a bordo de su coche y con una especie de chalina en la cabeza, Chiquis Rivera venía escuchando su propia canción y decidió grabar un video para compartirlo con todos sus seguidores y recordarles que este viernes lanzaría el tema para que sus fanáticos pudieran descargarlo y escucharlo.

La ‘Abeja Reina’ le manda un mensaje a quienes la critican En el video de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera dice: “Les voy a enseñar un pedacito de la canción, chiquitín, nomás pa que vayan viendo y escuchando lo que viene el viernes… porque me da la gana, porque puedo y porque no sé… porque se me antojó”, contó a sus seguidores antes de lanzar el fragmento. Y es que la letra de ‘Abeja Reina’ será bastante polémica y dedicada a la gente que la critica: “Y aquí nomas reforzando… porque soy abeja reina, no falta quien me torea, yo no busco los problemas pero siempre a mi me llegan, tengo muy corta la mecha, porque soy abeja reina voy abriendo mi camino, siempre saco el aguijón cuando veo que algún cabr… se quiere pasar de vivo”, reza parte de la canción.

¿Le sale todo mal a Chiquis Rivera? Antes de recibir cientos de comentarios, ella explicó que el aguijón es por lo de la abeja reina, y esperaba que la gente estuviera lista para escuchar la canción completa este viernes, pero jamás esperó que le saldría todo al revés y que se quejarían por enésima vez que casi no canta, o al menos no como su mamá Jenni Rivera y hubo comentarios a los retoques en su cara. “Párale a lo de la cara, tan bella que eres creo que ya estás a punto de exagerar”, “Chiquis era más bella antes, no sé qué se hizo en la cara que se le ve como templada”, “Estás muy bonita nomás ya no te inyectes la trompa”, “Eres muy muy linda ya no te hagas cositas en la cara…”, “Imitando a la madre que pena”, “Por mi que se muere de hambre”, “Mejor que no cante”, “Casi me sangran los oídos”, “Para quien será… Ángel, Esteban o Lorenzo porque es OBVIO que para su actual novio No es”, se puede leer.

¿Quiso ponerse ‘al tú por tú’ con Yuridia y Ángela Aguilar? Además de compartir su tema de ‘Abeja Reina’, hace unos días Chiquis Rivera cantó un pedazo de la canción ‘Qué Agonía’, interpretada por Yuridia y Ángela Aguilar, pero la gente se quedó impactada porque no dio al tono y le dijeron que mejor no lo intentara: “Se le sale el aire rápido”, “Ya desmadró la canción”, “Ay no quítenle el cel por fa”, “No tiene voz bonita, única. Voz de cantante no!”. Y es que nadie le perdona que siga empeñada en hacer una carrera en la música como su mamá Jenni Rivera: “Que agonía para nosotros tener que escuchar esto”, “Nombre cállate!! Corrieron los coyotes de California al escuchar a esta vieja con tanto ahullamento que dio”, “Otra canción que va a arruinar…”, “Amo a Chiquis pero esa canción le queda muy grande para la voz que ella tiene”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS CON ABEJA REINA / AQUÍ CANTANDO LA CANCIÓN DE YURIDIA Y ÁNGELA AGUILAR.

