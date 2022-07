¿YA NO LO QUIERE EN SU VIDA? Tras pelea de la familia, Chiquis confirma sospechas sobre su abuelo don Pedro y dice lo impensable (VIDEO)

“Yo creo que es viene con madurez de decir ‘no me arrepiento de haberme enamorado porque uno aprende, uno tiene que tomar esas experiencias para crecer, para madurar, para aprender lo que sí quieres y lo que no quieres, y ya cerramos ese capítulo, ese libro de mi vida y ahorita me siento muy bien, contenta y muy feliz”, manifestó la hija de Jenni Rivera.

La hija de Jenni Rivera no tuvo el menor reparo en congratularse porque finalmente ya es una mujer divorciada de Lorenzo Méndez, luego de un proceso de casi dos años en que ambos cantantes no lograban ponerse de acuerdo con lo que pactarían con tal de finiquitar el último lazo que les quedaba como pareja.

Y tuvo una fría respuesta la que dio a su abuelo: “Pues la verdad, muchas gracias fue de mucha paciencia porque fueron dos años pero todo pasa como tiene que pasar, y gracias a él, a mi abuelito que la verdad no he hablado con él en mucho tiempo pero le deseo lo mejor”, comentó muy seria Chiquis.

La cantante que está en plena promoción de su disco ‘Abeja Reina’, manifestó que últimamente sigue con un proceso de desintoxicación riguroso para lograr presumir su figura, que aparentemente está más delgada: “He hecho cambios grandes, drásticos en mi vida, cositas así como el agua de limón me ha funcionado, también un té verde en la mañana con mi colágeno con mi fibra en la mañana y pues ya no como tanto”, aseguró.

Los comentarios para Chiquis

Los comentarios para la hija de Jenni Rivera por sus palabras aparecieron: “Ella luce super caliente y eso es todo lo que importa”, “Chiquis es un amor de persona”, “Creen qué habla con la verdad pero yo no creo y más que dice que con el agua de limón ha bajado de peso esa es una mentira, ayuda pero no te baja si no comes bien y sino haces ejercicio esa es la realidad”.

“Esta no haya como llamar la atención”, “Ay Chiquis agua con limón ????jajaja y los masajes con hielo???? No no no …. recomiendaselo a tus amigas”, “Son capases de vender a su propia familia con tal de llamar la atención eso es temporal luego ya no se escuchará”, “Ya aburren!! A nadie le importa! Y el libro quien lo compraria? Nadie va gastar para leer pend…”, comentaron más personas. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE CHIQUIS RIVERA