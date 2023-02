Cheques de miles de dólares para estadounidenses

Casi 120,000 personas serán las afortunadas que reciban estos cheques en Connecticut gracias al programa anteriormente mencionado. El estado comenzará a enviar por correo 35,000 cheques en papel dentro de un mes más o menos, ¡Las sorpresas no terminan!

Cheques miles dólares estadounidenses: ¿Cómo ser elegible?

De acuerdo con The US Sun, en primer lugar, una persona debe haber sido empleado como trabajador esencial entre el 10 de marzo de 2020 y el 7 de mayo de 2022. El estado de Connecticut define a los trabajadores esenciales como aquellos que no tuvieron una opción de trabajo remoto durante ese período de tiempo.

El programa Premium Pay siguió las listas de prioridad de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se tuvo que haber presentado una solicitud antes de la fecha límite del 1 de octubre de 2022. ARCHIVADO DE: Cheques miles dólares estadounidenses