El IRS comenzó a otorgar números ITIN desde 1996

Conoce todos los derechos y obligaciones que ofrece el número ITIN

Claves para tramitar el ITIN: ¿Qué debes saber acerca de este documento?

¡Conoce quiénes pueden solicitar el ITIN! Según las estadísticas más recientes, aproximadamente 4.6 millones de personas declararon impuestos ante el IRS utilizando un número de identificación personal del contribuyente, lo que también les permite acceder a ciertos beneficios fiscales.

Para esto, el IRS ha establecido una serie de requisitos de elegibilidad para poder tramitar un número ITIN y, de esta manera, tener la posibilidad de pagar impuestos sin necesidad de contar con un número de seguro social: ¡Descubre lo más relevante acerca de este trámite!

¿Qué es el ITIN?

Antes de conocer quiénes pueden solicitar el ITIN, es importante conocer un poco acerca de la historia de este documento y cuál es el objetivo principal que cumple: fue en 1996 cuando el Servicio de Impuestos Internos creó el ITIN para garantizar que los trabajadores paguen impuestos aún cuando no tengan un número de seguro social o su estatus migratorio no sea definido.

El número de identificación personal del contribuyente es una serie de nueve números que inicia, en todos los casos, con el número 9, y que contiene un rango de números que van de 50 a 65, de 70 a 88, de 90 a 92 y de 94 a 99, utilizando el formato 9XX-XX-XXXX.

¿Quiénes pueden solicitar el ITIN?

Estos son algunos requisitos para saber quiénes pueden solicitar el ITIN: Cuando se trata de una persona que no cuenta con un número de seguro social y que no está autorizada para obtener uno; cuando el contribuyente no tiene seguro social y requiere realizar una declaración de impuestos y cuando se encuentra en una de las siguientes categorías:

Se trata de un residente no legal que necesita declarar impuestos, de un dependiente o cónyuge de un residente no legal, de un dependiente o cónyuge de una persona con visa de no residente, de un contribuyente no residente que desea acceder a un beneficio fiscal o de un estudiante, profesor o investigador no residente que necesita realizar una declaración de impuestos o reclamar una excepción.

¿Para qué sirve?

Quienes son elegibles para obtener un número de identificación personal del contribuyente se comprometen a cumplir con las disposiciones fiscales de Estados Unidos, como lo es la declaración de impuestos oportuna, aún cuando no se cuenta con un número de seguro social.

El número ITIN es útil para realizar la declaración de impuestos, para abrir una cuenta bancaria con intereses, para tramitar una licencia de manejo (esto aplica en algunos estados) y para servir como una prueba del tiempo que ha residido en los Estados Unidos.

Quiénes pueden solicitar el ITIN y cuáles son sus beneficios

Es importante conocer quiénes pueden solicitar el ITIN y cuáles son los beneficios y obligaciones que se derivan de este documento, pero también es necesario definir cuáles son los límites de estos. En teoría, el ITIN se otorga independientemente del estatus migratorio, pero no es útil para otro propósito que no sea declarar impuestos, abrir una cuenta bancaria o conseguir una licencia de manejo.

El Servicio de Impuestos Internos establece que el número de identificación personal del contribuyente no será útil para autorizar a una persona para trabajar dentro de Estados Unidos, proveer elegibilidad para los beneficios ofrecidos por el seguro social o para incluir a un dependiente en el crédito tributario por ingreso de trabajo. Si deseas conocer más acerca de este trámite, ingresa al sitio oficial del IRS.

TE PUEDE INTERESAR