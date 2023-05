Comenzó la búsqueda de Brian para ser llevado a la justicia, sin embargo, no fue encontrado tan rápido. El cuerpo del responsable fue encontrado el 21 de octubre del 2021. La policía confirmó el 23 de noviembre del 2021, que la causa de su muerte, fue que se había suicidado con un disparo en la cabeza.

El 19 de septiembre de 2021, las autoridades anunciaron que habían encontrado un cuerpo «consistente con la descripción de Petito» en el Bosque Nacional de Bridger-Teton. Dos días después la autopsia confirmó que el cuerpo era el de Petito y su muerte se declaró un homicidio, aunque aún no se ha confirmado la causa por la que murió.

El caso de Gabby Petito impactó a toda una nación, pues la joven fue reportada como desaparecida el pasado 11 de septiembre del 2021. Su prometido, Brian Laundrie, no quiso cooperar para dar con el paradero de Petito por lo que fue calificado como sospechoso.

«Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro. Si tienes que deshacerte de un cadáver, te traeré una pala y bolsas de basura», dice, con una aparente tachadura sobre la palabra traer. «Si vuelas a la Luna, estaré vigilando los cielos para tu reingreso. Si dices que me odias hasta las entrañas, me compraré unas tripas nuevas».

«Solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y que sé que tú siempre me amarás. Eres mi niño. Nada puede hacer que deje de quererte, nada nos podrá separar jamás. Hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos o digamos lo que digamos: siempre nos amaremos», escribió Roberta Laundrie en la carta de acuerdo a CNN .

Carta suegra Gabby Petito: ¿Ya sabía lo que haría?

La señora Roberta Laundrie había comentado que la carta fue escrita antes del viaje de su hijo con Petito, y uno de sus abogados emitió un comunicado diciendo que «no estaba relacionada de ninguna manera con Gabby», aunque la familia de Petito cuestiona esas afirmaciones.

