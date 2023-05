El actor brasileño Jefferson Machado fue encontrado muerto

La terrible forma en la que encontraron su cuerpo y las incógnitas con respecto a su muerte

Desapareció por cinco meses y ahora reportan la peor noticia

Encuentran muerto al actor Jefferson Machado: Una desgarradora noticia en el mundo del espectáculo internacional se ha confirmado el día de hoy, pues las autoridades han encontrado sin vida al actor brasileño Jefferson Machado, conocido por protagonizar diversas telenovelas, el joven fue reportado como desaparecido hace cinco meses.

Pese a que las autoridades no fueron los primeros en hacer pública dicha noticia, fue una amiga del actor quien, de acuerdo con los informes, confirmó que encontraron sin vida al actor tras buscarlo arduamente por meses. Los detalles en cuanto a cómo fue encontrado, son bastante lamentables.

Fue localizado el cuerpo del actor

De acuerdo con los reportes dados a conocer por ‘The New York Post‘, una amiga del actor brasileño Jefferson Machado fue quien confirmó a través de su Instagram el sensible fallecimiento del actor: “Con gran pesar les informamos que Jeff fue encontrado muerto el 22/05/2023”, escribió en una publicación.

Según reportaron los informes policiales, el cuerpo de Machado fue encontrado dentro de un baúl afuera de una residencia en Río de Janeiro, Brasil. Los detalles sobre cómo fue encontrado su cuerpo son bastante específicos, pues el actor de telenovelas fue hallado incluso atado.