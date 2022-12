Ya llegó la temporada de fuertes fríos a Estados Unidos, la temperaturas bajo cero no se han hecho esperar en algunos estados del país. En medio de todo esto, un apagón masivo embargó a todo el condado de Carolina del Norte dejando a sus ciudadanos desprotegidos de la llegada del invierno.

Por esta razón, el estado ha declarado emergencia y hay toque de queda desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am cada noche, y se alienta a los residentes del condado a utilizar combustible lo menos que sea posible. Esto con la finalidad de que se abstengan a salir de sus hogares.

Carolina Norte corte eléctrico: Gobierno los ayuda

El apagón también ha dejado fuera de servicio las bombas de aguas en el área, las escuelas también se han visto afectadas ya que fueron cerradas. Los semáforos también están apagados y por eso se ha recomendado salir de casa lo menos que les sea posible.

Una buena noticia les he llagado a los residentes, pues los refugios de emergencia se han abiertos para todo público que lo necesite. Hasta ahora no se han reportado incidentes por el corte de luz, no hay heridos o accidentes viales.