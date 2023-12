El youtuber hispano Carlos Espina narra como vivió el tiroteo en la UNLV

«Qué triste lo que se vive aquí en Estados Unidos, mi gente, nunca me había tocado estar cerca de esto», expresó en la grabación Espina.

«No nos dejan salir, literalmente estamos encerrados. Dicen que en este edificio estamos seguros, pero no sé. Tengo mucho miedo y pues, ni modo», agregó el hispano.

«Se escuchan los helicópteros y las sirenas y todo, pero como digo, no tengo la menor idea. Estamos aquí encerrados en el salón donde tomamos el examen», dijo.

Identifican al pistolero

El sospechoso trabajó anteriormente en la Universidad East Carolina en Carolina del Norte, según el funcionario quien reveló detalles del criminal.

Se ha dado a conocer que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar la información públicamente, según The Associated Press.

El pistolero de Las Vegas ha sido identificado como un profesor universitario de 67 años cuya solicitud de empleo en la universidad fue denegada.

Las clases fueron canceladas hasta el viernes en la universidad y el partido de baloncesto de la UNLV en la Universidad de Dayton, Ohio, fue cancelado. DA CLICK PARA VER EL VIDEO.