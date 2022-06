Hubo quienes no tuvieron la posibilidad de pasar una fecha increíble a lado de su familia, tal fue el caso de uno de los presentadores del programa de ‘Despierta América’, pues aseguran que este día del padre supuestamente no recibió ninguna felicitación por parte de la madre de su hijo por una insólita razón.

Carlos Calderón Despierta América. El día de ayer se llevó a cabo la celebración del día del padre, razón por la cual muchas de las celebridades aprovecharon el uso de las redes sociales para manifestar las felicitaciones y presumir los momentos inolvidables que pasaron con sus familias, pero no para todos fue un buen día que digamos.

Según el medio citado, el presentador de ‘Despierta América’ se vio en la necesidad de festejarse él solito a causa de que su pareja no le dedicó ningún post, algo que realmente levantó muchas sospechas debido a que ambos siempre se dedicaban publicaciones en sus redes al menos de los momentos importantes y esta vez no ocurrió. Archivado como: Carlos Calderón Despierta América.

Fue mediante la cuenta de Chamonic dentro de la plataforma de Instagram que comenzó a circular una fotografía en donde se muestra un tipo collage que recopila imágenes de Carlos Calderón cargando a su bebito León, dicho medio aseguró que él mismo se festejó ya que supuestamente su novia Vanesa no lo hizo.

Dentro de la descripción de la imagen Chamonic colocó lo siguiente, “Hoy Carlos Calderón se felicitó solo literal , por el Día del padre ! Ya que su pareja no le dedicó ni un post y pues ellos eran de compartir al menos momentos importantes y pues hoy no paso”, esto pudo ser confirmado en la cuenta oficial del presentador de Univisión. Archivado como: Carlos Calderón Despierta América.

Inclusive Chamonic aseguró que ellos terminaron y que él no la trataba no muy bien cuando estaban dentro de su relación, supuestamente hubo agresión física y por ello fue que decidieron llegar al final de su romance, aunque es importante aclarar que nada de esto ha sido confirmado o desmentido por ninguno de los dos.

Carlos Calderón comparte emotivo video de su bebé

Pues en sus redes sociales compartió como historia la imagen que posteo Chamonic y un meme en donde resalta no haber sido festejado el día del padre por parte de su pareja, mientras que en su perfil publicó un tierno video donde su bebé le dice ‘Papá’ por primera vez en esta fecha especial para él… Y efectivamente Vanesa no lo felicitó, pues en su Instagram no hay ninguna publicación en honor a Carlos Calderón. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

En el perfil de Vanesa no hay ningún post y ninguna historia que hiciera honor a Carlos Calderón por el día del padre, pues en sus publicaciones más recientes se encuentran una serie de fotografías en donde posa junto a su bebito León y un video donde esta ella y su bebé en la alberca y se escucha la voz de un hombre pero no es Carlos Calderón, por lo que las sospechas de que ya no están juntos son cada vez más grandes. Archivado como: Carlos Calderón Despierta América. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.