Finalmente se supo que el intérprete de 81 años les había jugado una broma y que su salud se encontraba perfectamente. Al revelarse aquello, muchos internautas comenzaron a criticarlo pues a su perspectiva no debieron bromear con eso por ser un tema muy delicado.

Lo enfrentan por su broma pesada

A muchos esta broma no les ha gustado nada, entre ellos al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en su programa De primera mano aprovecho la oportunidad con el actor que interpreto al personaje “Wicho Dominguez” y le dijo que había sido una broma de muy mal gusto.

“Yo se lo tengo que decir. Carlos, me pareció de pésimo gusto la broma. Sobre todo porque miles de personas hemos estado al pendiente de tu salud y creo que con la salud y el corazón no se juega”, le dijo Infante a Bonavides con un semblante muy serio, se notaba que Gustavo no estaba parad nada contento.