“Te voy a dar la palabra de Dios, las mujeres que usan pantalones no son hijas de Dios, porque la hija de Dios se da a respetar. Lo que pasaba es que muchas se andan tomando fotos ‘una selfie por acá y hasta acá’. La palabra de Dios me dice ‘la mujer no vestirá ropa de hombre'”, aseguró. Archivado como: Pastora hispana mujeres pantalones

Le dice a las mujeres que tiren sus pantalones

Además le dijo a las mujeres que quemen sus pantalones, ya que eso no es aceptado por Cristo. “Hermanita linda, si tu tienes tus pantaloncitos ahí en tu ropera, cuando hoy llegues a tu casa, sácalos y quémalos. No me importa si has gastado mil quetzales en esas basuras, pero es mejor estar bien con Dios, pero si no estás bien, viene Cristo y te vas a quedar.

“No necesitas de maquillaje para verte hermosa, tu no necesitas pintalabios, manicure, pedicure ni un montón de cochinadas. La mujer se queda media hora frente al espejo, dice la palabra de Dios que es una persona lepra. Cuando usted vea a una hermanita depilándose la ceja, le dice Dios le bendiga hermana lepra”, dijo. Archivado como: Pastora hispana mujeres pantalones