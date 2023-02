LE DIAGNOSTICAN CÁNCER. Danilo Carrera toma drástica decisión luego de que su mamá esté atravesando por una delicada etapa de salud. (FOTOS)

Danilo Carrera deja todo por su mamá

El actor no dudó ni un segundo en dejar todo por cuidar a su mamá en EEUU: “Voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella”, comentó también asegurando que no perderá el tiempo en estar triste

Danilo Carrera mencionó que es el hijo mayor de su madre por lo que se siente con la responsabilidad de responder con el cuidado necesario que ella requiera para superar el cáncer y tiene fe: “Soy cien por ciento creyente y mi mamá va a estar bien, tengo mucha fe”, aseguró en una entrevista.