Recomiendan cadena perpetua para Nikolas Cruz, atacante de Parkland

Nikola Cruz arrepentido

Los abogados defensores de Cruz quisieron llegar a un acuerdo y pidieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte a cambio de que el acusado se declarara culpable, pero la fiscalía rechazó la oferta. Cruz de igual forma se declaró culpable y durante el juicio se mostró arrepentido por sus acciones. “A veces no puedo vivir conmigo mismo”, dijo.

“Lamento mucho lo que hice, tengo que vivir con eso todos los días”, comentó Cruz. “Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que esté en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Estoy haciendo esto por ustedes. Y no me importa si me creen, yo los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días”.