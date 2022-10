Crónica: Le caen 20 años a conductor hispano por irresponsable

El hombre se pasó una luz en rojo y causó un grave accidente de tránsito

La víctima en este caso fue un policía que tuvo la mala suerte de estar en su camino

En Estados Unidos abundan los casos de ‘hit and run’ que es cuando el chofer de un vehículo provoca o se ve involucrado en un accidente automovilístico y abandona la escena, o sea que se da a la fuga. Esto es considerado un delito grave, máximo cuando en dicha colisión resultan personas heridas o muertas.

Las autoridades saben que muchos de esos conductores se escapan porque van intoxicados con alguna sustancia que altera la función del organismo, pero también suponen que es porque llevaban algo ilegal en sus carros, como drogas, por ejemplo, o porque no contaban con sus respectivos seguros vehiculares que manda la ley.

Los hispanos suelen huir por falta de licencia

En cuanto a lo que respecta a nuestra comunidad latina, aunque es verdad de que a muchos les gusta sentirse muy machos y les encanta ponerse tras el volante cuando han consumido bebidas embriagantes, la realidad es que cuando huyen de la escena de un accidente casi siempre es porque no poseen la preciada licencia de manejo.

Y eso no es porque no quieren tenerla ni sacarla, sino porque el Estado no se las provee a quienes no cuentan con estatus legal en el país. En pocas palabras, en Georgia los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a manejar legalmente, así de simple. Aun así, esto no es excusa para que huyan dejando atrás y sin asistencia a los heridos.