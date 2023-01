El momento más emotivo de la noche

Sin lugar a dudas uno de los momentos más emotivos de la pareja fue cuando recibieron la bendición del Padre Jorge, pues de acuerdo con ‘Hola’, Marc Anthony y Nadia Ferreira escucharon atentamente sus votos, prometiéndose así amor eterno el cual se acabó consolidando con un tierno beso.

Hace unas cuántas horas, la ceremonia que fue confirmada por la artista mexicana Salma Hayek durante la alfombra roja de su más reciente película, Magic Mike, junto a Channing Tatum. Al ser preguntada sobre la boda de su amigo, la mexicana, de 56 años, confirmó su asistencia al evento. “Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie”, indicó. “Mira, me quedó perfecta esta alfombra roja en Miami, justo a tiempo, entonces vamos a tener un muy buen fin de semana. A bailar salsa y ahí sí que se va a bailar salsa”, destacó confirmando así los rumores sobre el nuevo enlace del neoyorquino. Archivado como: La lujosa boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira