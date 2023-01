Aparecen los comentarios sobre Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz

Luego de que compartieran el video en el que en una situación hipotética donde Adamari y Carlitos serían una pareja con una aparente infidelidad, los comentarios comenzaron a llegar. Mientras algunas personas comentan lo cómico que les pareció el sketch, otros comentan lo que opinan de la ‘pareja’.

“Ustedes hacen buena pareja”, “Hermosa pareja pero hace rato estoy por decir algo pero no me atrevo”, “Este Dúo está fuera de liga!”, “Ustedes dos me hacen el dia for real los amo” Son unos cuántos de los comentarios en la publicación del dúo. Para ver el video da clic AQUÍ.