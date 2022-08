El presidente Joe Biden anunciará el miércoles su medida, largamente postergada, de condonar hasta $10,000 dólares en préstamos estudiantiles federales para muchos estadounidenses y extender una pausa en los pagos hasta enero , según tres personas familiarizadas con el plan, informó The Associated Press.

El retraso en la decisión de Biden solo ha aumentado la anticipación de lo que sus propios asesores reconocen que representa una situación política sin salida. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir el anuncio previsto de Biden con anticipación, informó The Associated Press.

¿Qué incluye la iniciativa?

Además, según medios, tiene previsto posponer de nuevo el pago de la deuda de millones de estudiantes en lo que supone la continuación de un programa creado en 2020 al inicio de la pandemia por su antecesor, Donald Trump (2017-2021), indicó la agencia Efe. La iniciativa del presidente, podría servir a millones de personas que están atravesando por problemáticas derivadas por la deuda.

Los detalles precisos del plan de Biden, que incluirá un tope de ingresos que limitará la condonación solo a aquellos que ganen menos de $125,000 dólares al año, se mantuvieron en un círculo inusualmente pequeño dentro de la administración de Biden y aún no se habían finalizado en la víspera del anuncio, indicó The Associated Press.