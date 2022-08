Confirman sismo de 4.7 de magnitud en Acapulco, Guerrero

Servicio Sismológico Nacional informa a través de sus redes

El movimiento se registró a las 20 horas con 26 minutos del martes

A través de sus redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.7 grados con epicentro al sureste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo al organismo, el movimiento se registró a las 20 horas con 26 minutos, de acuerdo a información publicada en el portal de La Razón y a la agencia de El Universal.

Según comentarios en las redes sociales, el sismo se alcanzó a percibir en zonas de la Ciudad de México, sin que se activara la alerta sísmica.

Por su parte, Protección Civil de Guerrero indicó que se activaron los protocolos de atención, además de que se estableció comunicación con las autoridades municipales.

¿CUÁL ES EL SALDO?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el movimiento no ameritó alerta sísmica debido a que “la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”. Hasta el momento, Protección Civil de México informó que no se han reportado afectaciones.

Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia de la zona para alertar de posibles réplicas que son muy comunes a las horas o minutos posteriores al movimiento telúrico, además que seguirán con el protocolo, pues en las últimas semanas se han registrado muchos temblores en la zona centro y sur del país, se informó sobre sismo en Acapulco, Guerrero.