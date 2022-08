La Casa Blanca: Biden recibe renuncia de integrante, ocurrirá esta semana

No se presume que Stephen sea una figura pública en sí, pero si es bastante captado por las cámaras cuando está cerca del presidente. Joe Biden ha hecho comentarios acerca de quien próximamente, ya no será su ‘bodyman’ . “Desde la campaña hasta la Casa Blanca , Stephen Goepfert ha estado a mi lado”, dijo el presidente en un comunicado a CNN.

La Casa Blanca: ¿Quién es Anthony Fauci?

Associated Press informó que Fauci, es además asesor en temas de salud para el presidente Joe Biden, también, ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y del Laboratorio de Inmunorregulación. “Por 54 años he estado yendo a las universidades, a los laboratorios, a los hospitales, todos los días, incluso la mayoría de los fines de semana. La idea de irme obviamente es agridulce”, dijo Fauci a The Associated Press.

Fauci fue líder en la respuesta del gobierno federal a la epidemia de VIH/sida y otras enfermedades antes de la pandemia de COVID. “Dejaré estas posiciones en diciembre de este año para desarrollar el próximo capítulo de mi carrera”, indicó Fauci, llamando su experiencia “el honor de toda mi vida”. Fauci se convirtió en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 cuando el brote estalló a principios de 2020, con apariciones frecuentes en las noticias por televisión y en conferencias de prensa diarias con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al entonces presidente Donald Trump. Pero a medida que la pandemia se agudizó, Fauci perdió la aceptación de Trump y sus funcionarios cuando sus exhortos a mantener la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover terapias contra el virus no probadas.