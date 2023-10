Biden envía mensaje tras muerte del tirador en Maine, Robert Card

«Los estadounidenses no deberían tener que vivir de esta manera», enfatizó, haciendo hincapié en su compromiso en la lucha contra esta epidemia.

Biden no perdió la oportunidad para volver a llamar la atención sobre la urgente necesidad de abordar la violencia armada en Estados Unidos.

Dan a conocer más detalles sobre el caso

Este trágico evento se ha convertido en el tiroteo más mortífero en Estados Unidos en lo que va de año, informó The Associated Press.

Según los informes, localizaron sin vida a Robert Card a las 7:45 de la noche cerca del río Androscoggin.

Aunque no se reveló la ubicación exacta del hallazgo, un funcionario anónimo informó a The Associated Press que el cuerpo fue descubierto en un centro de reciclaje.

En relación al empleo de Card, Leo Madden, que aseguró haber dirigido la empresa Maine Recycling Corp, dio a conocer por su parte Infobae.