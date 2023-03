Bed Bath Beyond cierre. La cadena estadounidense de productos para el hogar, Bed Bath & Beyond ha dado a conocer un anuncio que ha dejado sorprendidos a millones. Y es que han revelado que varias sucursales en todo el país van a cerrar sus puertas, siendo una de las tiendas más populares junto con Walmart en los Estados Unidos.

Bed Bath Beyond cierre: Varios estados han cerrado las sucursales

Cabe mencionar que la tienda mencionada es una de las más visitadas por los ciudadanos para comprar distintos artículos de higiene personal sin mencionar otros productos del hogar. El anuncio de cierres incluye 354 tiendas Bed Bath & Beyond, 51 tiendas de salud y belleza Harmon y 11 tiendas BuyBuy Baby.

Se ha dado a conocer la lista completa de cierres en algunos estados, de los cuales se incluye 10 en Texas, 10 en Nueva York, nueve en California y siete en Michigan y Nueva Jersey. Por lo que muchas sucursales ya no estarán disponibles en gran parte del país, según el portal The Sun. Archivado como: Bed Bath Beyond cierre