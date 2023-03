De manera constante los apoyos económicos , ya sea de manera de reembolsos por impuestos o como forma de solventar los gastos básicos del hogar, pero cabe señalar que no todos califican para recibir los nuevos pagos, en las siguientes líneas te decimos cómo y quiénes podrán reclamar el efectivo.

Cheque directo de EEUU. ¡Buena noticia para iniciar la semana! Las entregas de apoyos no han parado y en esta ocasión se ha revelado que millones de personas serán las afortunadas en obtener cheques de hasta $3, 284 dólares. En pleno lunes se ha dado a conocer que una ayuda para familias estadounidenses viene en camino.

Se insta a las personas que residen en EEUU el estar alertas para saber sí califican o no en recibir un pago único de ayuda con un valor de más de mil dólares para reforzar su economía tras la dura crisis de la inflación que se ha vivido en los últimos tiempos, para poder reclamar el efectivo.

El cheque directo ha sido enviado a quienes tienen sus solicitudes en el estado “Elegible, no pagado”

Cada año Alaska ofrece el Dividendo del Fondo Permanente (PFD), misma que consiste en entregar una suma de dinero a quienes son residentes y permanecen al menos 180 días en un año en el estado, esto ha estado vigente desde 1982. Dado que el estado continúa enviando el PFD a algunos moradores hasta 2023, la cantidad del año pasado valió $3,284.

Alaska ha estado enviando dinero en efectivo a aquellos que tienen sus solicitudes en el estado “Elegible, no pagado”. De acuerdo con The Sun, el Departamento de Ingresos del estado ha anunciado que enviará al menos dos pagos más de PFD este año, esto incluye a aquellos que tienen estados “Elegible, no pagado” del 12 de abril y el 10 de mayo. Archivado como: Cheque directo de EEUU.