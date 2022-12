Las redes sociales se inundaron de quejas y anécdotas de los fans que estaban preocupados por sus vuelos en dirección a Monterrey y las pocas horas que les quedaban para poder llegar al concierto del ‘conejo malo’. Por ello, los tradicionales memes no dejaron de surgir en redes sociales donde las personas “se burlaron” de los pocos fanáticos que habría en el show del cantante.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando las aerolíneas comenzaron a señalar sobre los percances en el clima y varios fanáticos no dudaron en señalar a través de redes sociales sobre lo que estaba ocurriendo. El portal web Sopitas, señaló que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey se cancelaron debido a que se destacó un banco de neblina. A través de Twitter, fue que dieron información al respecto.

Bad Bunny caos Monterrey: ¿Un problema en aeropuertos?

Los comentarios sobre la cancelación de vuelos en Monterrey, inundaron las redes sociales. Algunos internautas aprovecharon el momento y se burlaron de la situación que ocurrió y otros también destacaron que fue un mal momento saber que los boletos se perderían; otros, destacaron que inclusive Bad Bunny tuvo problemas para llegar al estado mexicano.

“Qué mal sabor de boca me dejó el ver en persona a toda la gente llorando por el retraso de los vuelos a Monterrey y no poder llegar a tiempo al concierto de Bad Bunny, con retrasos de más de 8 hrs”, “De hecho ni Bad Bunny pudo aterrizar en MTY”, “Me parece algo nefastísimo lo qué pasó con los vuelos a Monterrey y todos los que no verán a Bad Bunny”, declararon en redes.Archivado como: Bad Bunny caos Monterrey