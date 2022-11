“Fue absolutamente horrible. Un coche ha llegado chirriando por High Street, que está llena de puestos y gente. Hay cientos de personas aquí, personas con niños y perros y muchos comerciantes”, dijo el comerciante local Steven Brown a The Stoke Sentinel. De igual manera dijo que la gente corrió tras el conductor, quien no se detuvo.

De acuerdo con las investigaciones de la policía local, quien no tardó mucho en llegar a la escena, mencionaron que afortunadamente no se han reportado heridos tras el choque. Sin embargo, confirmaron la detención de tres sujetos, aparentemente los tres estaban en el vehículo involucrado.

“La gente le gritaba y gritaba”

Los reportes indican que el automóvil “dobló por el área peatonal de Bridge Street donde se estaba llevando a cabo el mercado, lo que provocó la alarma de los compradores y residentes”. Las autoridades encontraron el auto abandonado poco después. Tres hombres fueron arrestados de inmediato y están bajo custodia.

Una madre de 35 años contó cómo vio que el automóvil recorría todo el largo del mercado: “Había un muchacho joven al volante. Estaba en el camino. La gente le gritaba y gritaba. Simplemente siguió conduciendo, en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Estaba ocupado aquí, pero él no tenía consideración por nadie. Me las arreglé para apartarme de su camino. Fue impactante”, mencionó la testigo. Con información de New York Post, The Sun y Daily Mail. Archivado como: Auto embiste multitud mercado