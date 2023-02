Aristeo Cázares abandona ‘inesperadamente’ La Casa de los Famosos 3

“Amigos míos, compañeros de La Casa de los Famosos, los voy a extrañar mucho. Los envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes”, expresó Aristeo desde una sala de producción al resto de sus amigos y compañeros.

El atleta mexicano indicó que era por motivos personales

Sin entrar en detalles el mexicano siguió explicando: “Hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”. “Les voy a extrañar a todos con sus ocurrencias. Los quiero, no puedo continuar, las razones son personales”, añadió visiblemente afligido.

“Espero que les vaya increíble y que lo sigan disfrutando. No se lo tomen personal”, concluyó. Aplausos, lágrimas y gritos en apoyo al atleta ex participante de Exatlón no se hicieron esperar por parte de sus amigos y compañeros como Paty Navidad, Juan Rivera y Dania Méndez.