Erika Buenfil responde a rumores de romance con Emmanuel Palomares

La actriz mexicana puntualizó que toma con humor los rumores entorno a este supuesto romance: “Ay nombre… ojalá manita, bueno fuera… no, respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien, pero no sé de dónde salió (el rumor)”.

“Ya nos reímos de la situación. Ya me da risa, ambos sabemos que no”

Así mismo, la artista dio indicio de que ya habló respecto al tema con Emmanuel Palomares y expresó: “No sé, no tengo idea, pero ya nos reímos de la situación. Ya me da risa, ambos sabemos que no. Yo no tengo novio afortunadamente que me ande preguntando, él no lo sé, pero lo respeto muchísimo”.

Erika Buenfil continuo diciendo: “Además está hermoso, pero podría ser mi hijo, por el amor de Dios”, expresó entre risas la actriz que también ha ganado popularidad en su reciente faceta como creadora de contenido para la plataforma digital Tiktok.