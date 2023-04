Anahí se encuentra destrozada por muerte de Andrés García

La actriz y cantante se pronunció sobre la devastadora noticia

Mediante un sentido mensaje, la ex RBD se despidió

La muerte de Andrés García sucedió este martes 4 de abril de 2023 a la edad de 81 años luego de muchos meses de batallar con su salud a raíz de diversos problemas como la cirrosis que padeció y pese a que sus hijos no lo visitaban, Anahí, actriz y cantante siempre estuvo al pendiente de él manifestándolo en todo momento.

Acorde a lo publicado por medios de comunicación como ‘Publímetro‘, hace mucho tiempo en una entrevista, Anahí le dedicó unas bellas palabras a su ‘papá’ de la telenovela ‘Mujeres Engañadas’ quien presuntamente la habría ayudado cuando ella atravesó con diversos problemas de salud como la bulimia y anorexia que padeció.

Anahí está destrozada

Las palabras de Anahí en ese entonces fueron de mero agradecimiento a Andrés García por el inmenso apoyo que recibió por parte del ahora fallecido actor durante los años 90 cuando la ex RBD tuvo que ir a parar al hospital por desordenes alimenticios que la aquejaron por mucho tiempo por lo que declaró:

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí es como un papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando yo estaba más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, precisó en una ocasión para Andrés García.