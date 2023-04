“No puede terminar este día sin yo decirte, FELIZ ANIVERSARIO, mi amigo del alma, @thestorytellerflower, nos conocimos un día como hoy hace siete años. ¡Y desde ese momento no han parado de llegar flores a mi casa!”, reveló la presentadora cubana a través de redes sociales, donde compartió la polémica imagen.

A través de los comentarios del post original, la cubana recibió varios mensajes de seguidores que dudaron sobre la versión que estaba ofreciendo Lili Estefan e inclusive, le pidieron que dijera la verdad sobre la relación que sostiene con el hombre de la fotografía. Pero, la presentadora no contestó ninguna de esas dudas.

¿TIENE UN NOVIO ESCONDIDO? Lili Estefan, la famosa presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’, causó controversia en redes sociales al mostrar fotografías con un hombre y señalar que estaban celebrando su aniversario. Ante dudas, los internautas no dudaron en cuestionar si se encuentran celebrando su aniversario de novios.

“Love you always”

En las imágenes que compartió, se observan los arreglos que Dariel Hernández creó específicamente para Lili Estefan. Por ello, en el post la presentadora no dudó en declarar que es “el mago de las flores”, señalando que siempre lo querría. Además, destacó que agradecía al universo por la amistad que tienen.

“Bendito este universo que nos unió para vivir tantas aventuras juntos. Como nos hemos divertido. Love you always, y recuerda que eres y serás siempre ‘EL MAGO DE LAS FLORES’. ¡Seguimos, sí!”, escribió la cubana en Instagram. Minutos después, los internautas no dudaron en enviarle preguntas al respecto.