Nacida en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1931, Anabel participó en poco más de 40 peliculas y telenovelas. La comediante inició su carrera en el séptimo arte en 1949, en la película El Diablo no es tan Diablo, de Julián Soler, protagonizada por Sara García y Julián Soler.

Anabel Gutiérrez: “Tenía un carácter muy difícil”

Sonriente, la actriz expresó: “Ya saben quién… omito nombres”. Y aunque intentó no dar a conocer la identidad del individuo que en más de una ocasión la hizo pasar momentos amargos, avanzada la entrevista, Anabel Gutiérrez reveló que esa persona fue Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’. La madre de la Chimoltrufia, aseguró a los entrevistadores que Florinda Meza no tenía una personalidad sencilla: “No digo que sea mala persona, no, pero tenía un carácter muy difícil”.

Y es que a pesar de que en pantalla parecían tener una buena química y ambas hacían reír a miles de televidentes por sus cómicos personajes, la realidad es que Florinda Meza cuestionaba la actuación de su compañera de elenco. Anabel Gutiérrez contó que un día, Florinda Meza le dijo que la iba a llevar al camerino, y al preguntarle el por qué, la esposa de Chespirito le dijo: “Te voy a enseñar a ser actriz”. Luego agregó: “Bueno, actriz eres… de cine, pero de televisión no”.