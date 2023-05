Mediante una serie de fotografías en donde se puede ver a su abuelo ‘Papanino’ solo y también acompañado de su ‘Mamanina’, Ana Patricia Gámez decidió compartir a sus miles de seguidores que atraviesa por la dolorosa muerte del señor quien aparentemente habría fallecido de causas naturales aunque eso no está confirmado.

Muere el abuelo de la conductora

Aunque no se sabe si el señor era padre de su mamá o de su papá, Ana Patricia Gámez siempre demostró que lo quiso mucho y cuando su abuela murió hace varios meses también dedicó palabras: «Ya su respiración iba poco a poquito, la iba perdiendo, mi mamá no la soltaba, le daba besos y también le decía ‘no me dejes amor mío'», comentó en un video que grabó para su podcast.

Y también contó lo que su mamá le recomendó: «…Mi mamá nos decía ‘despídanse de su abuelita porque yo creo que ya se va a ir’… se la entregamos a Dios. Y cada una de las personas que estaban en el cuarto se fue despidiendo con un beso, diciéndole palabras bonitas de que se fuera tranquila, de que íbamos a cuidar a su viejito y apenas la última persona se despide de mi abuelita, ella deja de respirar», precisó en ese entonces.