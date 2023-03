Ana Clara Ciceri revela que tiene un hijo del actor argentino

“Yo no estoy mintiendo, esa es la historia que nos tocó vivir he tratado de mantenerme al margen. ¿Por qué hablo ahora y no lo hice antes? Las mujeres callamos tantos secretos, quizás por miedo, un tema mediático, porque yo no soy mediática, porque nunca quise colgarme de nada, mi única intención es que mi hijo recibiera los derechos legales que le corresponden y los cuidados y atenciones de un padre”, añadió la expareja de Nacho Casano.

Posteriormente la modelo reveló que tanto ella como Nacho no estuvieron juntos durante y después del embarazo, señaló que ella en ese entonces se fue a vivir a Playa del Carmen, pero ¿el actor argentino habría reconocido al pequeño?: “Jamás le negué ni un solo día al padre de mi hijo, siempre tuvo las puetas abiertas para verle igual que sus abuelos y su familia, y a las pruebas me remito”. Archivado como: Ana Clara Ciceri.