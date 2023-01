Tras el controvertido triunfo de Miss EEUU en Miss Universo 2023, sigue la polémica

Ahora, Alicia Machado arremete contra este certamen y otros concursos de belleza

“Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un ‘piropito’ en la calle”, dijo la actriz y ex reina de belleza venezolana

¿Hizo comentarios machistas? El pasado sábado, cuando nadie lo veía venir, la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, obtuvo la corona de Miss Universo 2023, lo cual no dejó muy contentas a muchas personas, quienes tenían en mente a otras candidatas para alzarse con el triunfo. Poco tiempo después, por medio de sus redes sociales, la actriz y ex reina de belleza venezolana Alicia Machado arremetió contra este certamen y otros concursos de belleza, ¿por qué?

Nacida el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, Venezuela, por lo que recientemente cumplió 46 años de edad, Alicia se coronó como Miss Universo 1996, lo que la convirtió en la cuarta venezolana en obtener este título. A la fecha, se le considera la Miss Universo más popular de la historia de este certamen, por lo que hay que escucharla con mucha atención.

Alicia Machado prefiere que le digan lo guapa que está a ‘qué inteligente eres’

En una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, y que se encargaron de retomar otros medios de comunicación como Milenio, Alicia Machado mostró su inconformidad por la presión a la que se ven sometidas las diferentes candidatas para que sean todas unas ‘eruditas’, pero eso no sería todo lo que dijo en esta ocasión.

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos, entonces esas bellísimas, preciosísimas, cultisímas, talentosísimas, pero solas, solas. Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un ‘piropito’ en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’. Yo prefiero que me digan que bonitas nalg… tengo, que bonitas piernas tengo, un hombre bien bello que me diga: ‘qué guapa estás, Machado’, a que me diga ‘qué inteligente eres, Machado’. No señores, seamos realistas”.