Carlos Adyan le responde a María Celeste Arrarás

La expresentadora de Telemundo causó polémica por su comentario de Miss Universo

El conductor de ‘En Casa con Telemundo’ le pidió algo a la periodista

La indignación de María Celeste Arrarás al ver que la corona de Miss Universo no fue para alguna participante latina fue bastante que no se detuvo en desatar polémica en redes sociales con mensajes del por qué consideraba injusto el certamen de este año y al enterarse que Carlos Adyan quien condujo la emisión para Telemundo había externado unas palabras sobre lo que la ex Al Rojo Vivo precisó, escaló en una pelea ¿sin sentido?

María Celeste Arrarás ¿quedó en ridículo ante la contestación de Carlos Adyan? En su mensaje original, la presentadora y periodista escribió: “Estoy sorprendida tras escuchar que en el show “En Casa con Telemundo” me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo”, comenzó externando en un mensaje.

Carlos Adyan se defendió de lo que María Celeste Arrarás escribió

La ex Telemundo siguió: “Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo. Cuando promovieron que en el siguiente programa “Myrka Dellanos va a contestar los ataques de Maria Celeste a su función como jueza” decidí subir este post. No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso”.

Y tajante expresó: “Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera. Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo”, escribió María Celeste Arrarás.