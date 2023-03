Aunque Camacho fue cuestionado por diversos temas, al hablar de quien fue su esposa, fue bastante notorio que aún le guarda bastante cariño y se encontraba preocupado por ella: “26 años de casados, es un chorro, la vida. El amor no acaba, sigue permanente, pero de otra manera, tiene que transformarse porque uno se transforma, tienes otros intereses y otras cosas que hacer y cumples ciclos con las personas”, comenzó diciendo.

Hace algunas semanas atrás, cuando se reveló que la salud de la actriz de ‘Cuna de Lobos’ se encontraba bastante delicada, su ex esposo, el actor mexicano Alejandro Camacho, habló con la periodista Matilde Obregón en su canal de YouTube, y el actor hizo revelaciones sobre la salud de quien fue su esposa por 26 años.

Ante esta noticia, miles de usuarios, fanáticos y colegas de la bella actriz, han estado al pendiente de cualquier novedad. De quien no se sabe nada hasta el momento, es del exesposo de Rebecca, Alejandro Camacho. Sin embargo, ha resurgido una entrevista que el actor dio recientemente hablando de la salud de la madre de su hijo.

Alejandro Camacho pidió por la salud de Rebecca Jones: La súplica que hizo Camacho sobre la salud de su ex esposa

Mientras avanzaba la entrevista, Alejandro confesó que él continuó trabajando con su ex esposa incluso después del divorcio, y la gente lo cuestionaba por esto: ““Después de que nos divorciamos hicimos un éxito teatral y a mí me decían varios de los participantes: ‘Como puedes trabajar con Rebecca después de que se divorciaron’, la quiero, es una gran actriz y como ella y yo hemos hecho muchas cosas importantes, esta no es la excepción”, reveló.

Sin embargo, uno de los momentos que más cautivaron fue cuando pidió por su pronta recuperación, sin imaginar lo que pasaría el día de hoy. “Deseo que Rebecca se cure, eso, que Dios le vuelva a dar salud, sería importante”, contó el actor de ‘Cuna de Lobos’ con la periodista Matilde Obregón.