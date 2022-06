¿Adamari López se quiere vengar de Toni Costa?

Aseguran que López está enojada por su participación en LCDLF

La presentadora piensa que Telemundo está usando su imagen

¿EXPLOTA CONTRA TONI COSTA? Tras su entrada a La Casa De Los Famosos, el bailarín Toni Costa, podría comenzar a tener problemas con la madre de su hija y expareja, Adamari López. En recientes declaraciones por parte del programa Chisme No Like, Elisa Beristain aseguró que la protagonista de Hoy Día, está preparando una venganza.

En la edición de esta semana, señalaron que la conductora estaba molesta debido a que el bailarín constantemente está hablando de ella y cree que utiliza su imagen para sobresalir. La puertorriqueña ha mostrado molestia por las declaraciones que ha hecho Costa, pero no mencionó palabra al respecto.

¿PLANEA VENGANZA CONTRA TONI COSTA?

Si bien, La Casa De Los Famosos se está convirtiendo en uno de los programas más populares en las últimas semanas y los detalles no han faltado, y en esta ocasión no dudaron en señalar que Adamari López se encuentra muy molesta con Toni Costa, y se encuentra planeando su venganza debido a que no le gusta que manejen su imagen.

Elisa Beristain, fue la encargada en dar a conocer que la conductora no dudó en señalar que Telemundo está haciendo uso de su imagen y señalaron que todo es para generar rating con el tema de su separación. No es la primera vez que la conductora expresa su molestia ante la actitud del bailarín español y por primera vez, podría estar por “estallar” contra el padre de su hija.