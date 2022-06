A unos meses de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, resurge reveladora entrevista

En esta charla con Karla Martínez, para el programa Despierta América, Chiquis confiesa que vio terribles imágenes de la muerte de su madre

“Qué malo que Jenni se haya muerto sin reconciliarse con su hija”, dicen usuarios A unos meses de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, luego de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, resurge reveladora entrevista donde su hija, Chiquis, confiesa que vio terribles imágenes de la muerte de su madre. En una charla que tuvo con Karla Martínez para el programa Despierta América (video disponible en el canal oficial de YouTube de Univisión), con motivo de la presentación de su libro Perdón, la intérprete de Abeja reina abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho en televisión. Chiquis recuerda el día más triste de su vida Karla Martínez le mencionó a Chiquis que en su libro, Perdón, comparte que después de la muerte de Jenni Rivera ella sintió que le hablaba y que le mandaba un mensaje. Así respondió: “Cuando me di cuenta (del fallecimiento de su madre) era un domingo, el 9 de diciembre, y cuando llegué a la casa de mi abuelita, los niños y yo no queríamos pensar que mi mamá ya no iba a regresar”. La también cantante reveló que llegaron a pensar, o eso quisieron creer, que La Diva de la Banda estaba secuestrada, incluso herida en una montaña: “Yo no quise pensar que mi mamá ya no estaba con nosotros, yo vivía con esa ilusión y también les decía a los niños (refiriéndose a sus hermanos) que iba a regresar. ‘Lo siento’, les decía yo”.

La cantante no pudo evitar ver fotos del accidente donde perdió la vida Jenni Rivera Chiquis compartió que comenzó a ‘sentir algo’ cuando vio algunas fotos en redes sociales del accidente donde perdió la vida Jenni Rivera: “Cuando yo las vi en ese momento, la reconocí y dije que esa era mi mamá, y es cuando le pregunté a Jenicka (una de sus hermanas) que color de pintura tenía mi mamá en sus pies y en sus manos”. La ex de Lorenzo Méndez aseguró que justo ahí escuchó la voz de su madre que le decía que tenía que prepararse y preparar a sus hermanos, además de ser fuerte: “Yo la escuché y lloré mucho. Me metí al baño y tenía una foto de ella y le dije que me ayudara y que me dijera que era lo que tenía qué hacer”.

“Todo pasa por alguna razón”, dice Chiquis Tranquila, a pesar del triste recuerdo por la muerte de su madre, Chiquis le dijo a Karla Martínez que todo pasa por alguna razón, respecto a que Jenni Rivera ‘la preparó’ para ser la mamá de sus propios hermanos: “Diosito sabe y tiene un plan divino, pero yo por mucho tiempo le reclamé por ser la hermana mayor y ahora entiendo por qué. Dios no se equivoca”. Sobre el hecho de que antes de su fallecimiento ella y su madre se habían peleado y no pudieron hacer las paces, respondió lo siguiente respecto a qué le diría a las madres e hijas que tiene una relación quebrantada: “Me he dado cuenta que es algo muy común, que eso sucede mucho, especialmente con la hija mayor. Les quiero decir que no esperen un día más, si ustedes tienen a su mamá, denle besitos, díganle que la quieren, nadie somos perfectas, yo cometí errores, mi mamá también, pero es parte de la vida, pidan perdón y perdonen”, expresó la cantante.

“Fue un buen ejemplo para sus hermanos” Internautas reaccionaron de inmediato a esta entrevista que concedió Chiquis con motivo de la presentación de su libro Perdón, donde reveló que vio terribles imágenes de la muerte de su madre, Jenni Rivera: “Después de ver la serie de Jenni, cambió totalmente mi percepción de Chiquis… Nunca cayó en drogas y fue un buen ejemplo para sus hermanos”. “Qué malo que Jenni se haya muerto sin reconciliarse con su hija”, “Lo que más admiro de esta chica es que a pesar de todos los abusos que vivió no siente rencor ni tampoco resentimiento”, “Lo que haya pasado, seguramente si Jenni viviera, ya estaria reconciliada con su niña”, “Aunque no te pidan perdón, tú perdona” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).